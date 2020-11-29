Пропал из отеля: Правозащитники расследуют убийство военного под Волновахой

Полиция Донецкой области 6 лет расследует убийство военнослужащего Сергей Костакова, которое произошло осенью 2014 года под Волновахой. Параллельное расследование проводят правозащитники. Об этом сообщает общественная организация «Медийная инициатива за права человека».

Сергей Костаков в 2014 году воевал на Донбассе, был старшим разведчиком 5-го взвода 72-й бригады. В ноябре того же года Сергей получил предписание на перевод из 72-й в 81-ю бригаду ВСУ, должен был выехать на поезде из Волновахи в Киев. Однако 22 ноября он перестал выходить на связь, а в Киев так и не доехал.

За несколько месяцев до исчезновения Сергей неоднократно говорил, что ему грозит опасность из-за конфликтов толи в бригаде, толи с местной полицией, и потому что «слишком много знает». Однако подробностей конфликта никто из друзей не сообщил.

Через полгода после исчезновения, 2 июня 2015 года, в Волновахский райотдел полиции поступило сообщение о том, что в лесополосе возле села Прохоровка обнаружен труп мужчины в камуфляжной форме. ДНК-экспертиза подтвердила, что тело принадлежит военнослужащему Сергею Костакову.

Участники «Медийной инициативы за права человека» уже несколько лет следят за расследованием убийства Костакова. Они отмечают, что за 6 лет сдвигов у следствия практически нет.

Поэтому правозащитники параллельно проводят собственное расследование. «Мы проследили путь Сергея 22 ноября 2014 года от отеля в Волновахе до железнодорожного вокзала, где, скорее всего, был захвачен Сергей. Владелица отеля, в котором ночевал Сергей в ночь с 21 на 22 ноября, рассказывает, что через некоторое время после того, как он выселился, его разыскивали три человека в военной форме», – отмечают в организации.

Правозащитники предполагают, что задержали Сергея с 16:00 до 17:00, поезд на Киев должен был отправляться в 19:35. Один из свидетелей сообщил: в день исчезновения он видел Костакова прикованным наручниками к трубе на блокпосту «Бугас» патрульной службы полиции особого назначения «Киев-2», вблизи Волновахи. «Интересно, что за день до этого там же видели привязанным к столбу гражданского Владимира Наздричкина, которого впоследствии нашли мертвым с признаками насильственной смерти», – отмечают правозащитники.

У них, как и у официального следствия, есть несколько версий убийства Костакова, каждая из которых требует тщательного расследования и проверки.

«Однако Главное управление нацполиции Донецкой полиции, где сейчас после долгих скитаний лежит дело, не спешит со следственными действиями. На многочисленные ходатайства адвоката Евгении Закревской (адвокат семьи Сергея) к следователю о проведении дополнительных следственных действий или в прокуратуру об неэффективности расследования и просьбой передать дело в военную прокуратуру Центрального региона – были получены отказы», – утверждают в организации.

Все эти годы правды о смерти Сергея добивался его отец Юрий Костаков. В позапрошлом году Юрий Николаевич скончался, так и не дождавшись справедливости.