В прифронтовых селах Донетчины: Семья переселенцев открыла аптеку и стоматологические кабинеты (Фото)

На Донетчине медики из Донецка открыли в прифронтовом селе Гранитное аптеку и стоматологический кабинет, еще один кабинет работает в пгт Мирное, передает «Громада Схід».

После 2014 гола Алла и Александр Кононенко переехали из Донецка в село Гранитного, где они родились и выросли, здесь жили их родители.

Александр вскоре основал собственный бизнес – открыл лицензированную аптеку. «Там была большая потребность в лекарствах, поскольку из-за боевых действий владельцы сетевой аптеки прекратили свою деятельность. Мы выкупили у них помещения. А позже открылись еще в Мирном», – рассказывает Алла.

2015 году она планировала выйти из декретного отпуска и работать по специальности стоматологом.

До 1995 года в Гранитном была больница районного значения – со стоматологическим корпусом и зуботехнической лабораторией. Но в итоге, в селе остался только один врач, который работал еще с советских времен и до 2014 года. В 2015-м крышу амбулатории Гранитного повредил ураганный ветер, из-за дождей в помещении появилась плесень. Поэтому выходить на работу Алле Кононенко было некуда.

«Я зашла взглянуть на кабинет, который остался от прежнего врача... Это старое стоматологическое учреждение, стены в грибке... Меня, конечно, это отвратило», – вспоминает женщина.

Алла отмечает, что в селе много активных людей и предпринимателей, которые пытаются хоть как-то выжить в трудных условиях. Но сама она, не имея тогда ни денег на оборудование стоматологического кабинета, ни поддержки со стороны сельсовета, на частную практику сразу не решилась.

«Сейчас молодые специалисты почти не возвращаются в села, потому что молодежь никто не мотивирует и не поддерживает. Сельская голова Чермалыка приглашала меня, как молодого специалиста, в их село. Предлагала жилье, кроме того у них был готов кабинет с качественным стоматологическим оборудованием – заходи и работай. Зато наш сельсовет никакой помощи никому не предлагал», – поясняет Алла.

Сейчас Алла и Александр Кононенко живут в пгт Мирное, где им досталось в наследство жилье. Здесь Алла стала работать стоматологом. Но от земляков из Гранитного постоянно слышала: как так, ты наша, коренная, а живешь и лечишь в Мирном? Поэтому Алла решилась на частное предприятие и открыла два собственных кабинета – сначала в Гранитном, а потом и в Мирном.

Эти кабинеты она сейчас арендует у КП «Волновахский центр первичной медико-санитарной помощи» – пользуется помещениями амбулаторий. А оборудование приобрела постепенно, что-то за свой счет, но в основном – через грантовые программы.

В прошлом году врач выиграла грант от Международного комитета Красного Креста на 146 тыс. грн. По условиям конкурса необходимо было иметь лицензию и официально трудоустроить в год двух человек. По словам Аллы, люди до сих пор работают, и трудовые отношения с ними она разрывать не планирует.

«Кроме стоматологической установки, которую приобрела еще до участия в конкурсе, я постепенно покупала все необходимое. А теперь, благодаря финансовой помощи, есть еще и портативный рентген-аппарат. Он очень дорого стоит. Я проработала без него 3 года и это было ужасно... Если бы не этот грант – до сих пор бы люди ездили на рентген зубов в район, как это было раньше», – комментирует Алла.

Содержать два оборудованных кабинета сложно, но стоматолог пошла на этот шаг. Потому что в Мирном в радиусе 40 километров стоматологов больше нет, и люди были вынуждены нанимать транспорт и ехать в Гранитныйое за помощью.

Поскольку население сел не очень платежеспособно, оплата за стоматологические услуги у Аллы Кононенко ниже, чем в государственной районной поликлинике. И значительно ниже, чем в городских частных клиниках.

У жителя Гранитного Абигана Абдраимова 9 детей. Он говорит, что за лечение ребят Кононенко даже не взяла с него денег.

Алла выполняет почти все виды стоматологической помощи: от лечения и удаления зубов до протезирования и реставрации. Лечит взрослых и детей от 5 лет, среди ее пациентов есть и военнослужащие.

«Работаю по предварительной (за 2-3 недели) записи, ежедневно принимаю 10-15 человек. Из-за пандемии ограничили прием до 2-3 раз в неделю, преимущественно берем людей, которым нужна неотложная помощь», – объясняет врач.

Как говорит директор КП «Стоматологическая поликлиника» Елена Гальченко, проблема кадров становится ключевой для стоматологии региона. В течение последних пяти лет во многих населенных пунктах Волновахского района отремонтированы амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты, при которых есть и современные стоматологические кабинеты с оборудованием. А вот работать там некому. Поэтому такие специалисты, как Алла, которая не гонится за сверхприбылью, но выполняет работу качественно, – уникальные.

Сама Алла считает, что стоило бы привлечь еще одного молодого специалиста, чтобы предоставлять стоматологическую помощь населению. Потому что люди к ней приезжают уже и из Чермалыка, и из Старогнатовки, а села эти немаленькие.