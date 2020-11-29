За 3 года на Донетчине средняя зарплата выросла почти на 60%

В Донецкой области в 2020 году тем роста среднемесячной заработной платы снизился в сравнении с 2019-м. При этом размер зарплаты в регионе превышает средний уровень по Украине. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе коллегии Донецкой облгосадминистрации сообщила директор Департамента финансов ДонОГА Ирина Конакова.

«В течение года мы имеем рост среднемесячной заработной платы штатных работников… Так, за январь-сентябрь 2020 года ее размер в Донецкой области составил 12 306 грн. Это почти на 10% выше среднего показателя по Украине (11 199 грн). За год на Донетчине мы ожидаем ежемесячный средний уровень зарплаты в 12 250 грн (на 9% выше средней зарплаты по Украине)», – сказала она.

В этом году прирост зарплаты в регионе составляет 105% в сравнении с прошлым годом. При этом на протяжении 2019 года Донетчина имела значительный прирост данного показателя (+121%) в сравнении с 2018-м.

Тем не менее, как свидетельствуют данные ДонОГА, за 3 года средняя заработная плата в регионе выросла в 1,6 раз – с 7 764 грн в 2017 году до прогнозируемых 12 250 грн по итогам нынешнего года.