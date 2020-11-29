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Бежал в Россию и воевал на Донбассе: В Днепре задержали фигуранта заказного убийства (Видео)

29.11.20 20:06

В Днепре задержали фигуранта убийства – мужчина 13 лет скрывался от следствия. Преступление было совершено в 2007 году – на Николаевщине киллер расстрелял бизнесмена. Злоумышленника быстро схватили, но посредника долгое время не могли найти. Как оказалось, он бежал в Россию, а в 2013 году вернулся и поехал воевать на Донбасс. Если бы его не задержали, вскоре он снова отправился бы на фронт.

Правоохранители выяснили, где в Днепре находился 49-летний подозреваемый. Его дом пришлось брать штурмом. «Вы говорите, что он скрывался. А он не скрывался. Мы здесь жили с 2018 года», – поясняет силовикам родственница задержанного.

«Я даже не знал, что находился в розыске», – утверждает житель Днепра во время задержания.

В 2007 году в городе Первомайске (Николаевская обл.) неизвестный расстрелял из пулемета собственника гранитного карьера. Вскоре киллера задержали. Заказчиком убийства оказался предприниматель из Вольногорска (Днепропетровская обл.), который конкурировал по бизнесу с убитым. Его тоже задержали. А вот посредник скрылся.

По данным следствия, он сначала сбежал в Россию, вернулся в Украину в 2013 году. В 2014-м направился на Донбасс, 4 года воевал в добровольческом батальоне. Как раз в день задержания он снова должен был уехать на передовую.

«Все эти 13 лет он скрывался под иными данными, использовал поддельные документы. Кроме того, изменил внешность. Во время обысков у него были найдены как поддельные документы, так и удостоверяющие его личность», – комментирует начальник управления нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет.

Суд Николаева отправил подозреваемого в СИЗО на 2 месяца. За участие в заказном убийстве ему угрожает до 15 лет лишения свободы. Этот срок его подельники уже почти отсидели.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»

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