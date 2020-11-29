С началом войны – все разъехались: В Бахмутском районе дайверы исследуют пещеры (Фото)

В Бахмутском районе дайверы исследуют местные пещеры. Недавно они спускались в затопленные рудники в селе Иванград. Об этом рассказал один из дайверов – Роман Ованесов, передает «Бахмут In.ua».

Погружениями Роман Ованесов занимается с 2016 года, пещерным дайвингом – с лета этого года.

В Донецкой области много рудников, в которые погружаются дайверы, ведь это – карстовые* зоны, которые разрабатывали еще в XIX веке, сейчас они затоплены подземными водами.

От обычного дайвинга пещерный отличается дополнительным уровнем риска, ведь это подземное погружение. Температура воды в пещерах или карьерах может быть низкой, около 4-5 градусов, поэтому необходим специальный «сухой» костюм, который не пропускает воду.

В пещере Иванград родниковая вода, ее температура +6. Погружение можно осуществлять в течение часа, если для погружения требует больше времени, тогда необходим электрический подогрев костюма.

«Такая среда сама по себе может быть опасной. Необходимо дополнительное количество освещающих устройств: один основной, три дополнительных, на всякий случай. Необходимо специальное оборудование. Наибольшая опасность пещеры – это то, что пещера может стать мутной, тогда всплыть на поверхность невозможно, придется выбираться "вслепую" по ходовым концам. Для этого проводятся специальные тренировки: как искать разорванный ходовой конец, как его восстанавливать, как выходить», – поясняет Роман.

Сейчас в Бахмуте планируют создать клуб для таких исследователей. Раньше таких клубов было много – в Донецке, Горловке. С началом боевых действий их участники переехали в другие города. «Сейчас спелеолог Михаил Кулешов, который переехал из Горловки к нам, проводит экскурсии. Некоторые из Донецка поехали в Киев, Мексику, другие города и страны. Поэтому сейчас у нас большой группы нет – есть я и несколько студентов из Харькова и Мариуполя», – говорит Ованесов.

В Бахмутском районе, по его словам, было проложено много маршрутов, поэтому сейчас есть возможность восстановить исследования пещер и рудников. «У нас есть несколько рудников, которые удобны для погружения, их несколько, один из них – Иванградский рудник», – сказал бахмутчанин.

С началом зимы погружения прекратят из-за погодных условий и большого количества летучих мышей в пещерах. Возобновить погружения планируют с лета, когда пройдет риск оползней и обвалов.

*Карст – совокупность процессов и явлений, связанных с деятельностью воды и выражающихся в растворении и выщелачивании горных пород с образованием в них пустот.