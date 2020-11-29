13% умерли дома: На Донетчине рассказали о смертности младенцев (Инфографика)

13% умерли дома: На Донетчине рассказали о смертности младенцев

В Донецкой области за год смертность малышей возрастом до 1 года сократилась на 25%. Тем не менее, случаи летальных исходов есть. 13% таких малышей умерли дома. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе коллегии Донецкой облгосадминистрации сообщила и.о. директора Департамента здравоохранения ДонОГА Наталья Филиппова.

«В Донецкой области, как и в Украине в целом, на протяжении последнего десятилетия отмечается существенное сокращение средне ожидаемой продолжительности жизни. Наиболее информативный показатель, который характеризует состояние населения, – это коэффициент природного прироста. Этот показатель в области остается негативным и составляет -10,34, при это в целом по Украине – -6,49», – сказала она.

В этом году уровень младенческой смертности в Донецкой области снизился на 25% в сравнении с 2019-м. С начала года на данный момент умерло 62 малыша возрастом до 1 года, за 2019 год было 94 таких случая. «Из числа умерших младенцев 62% – недоношенные дети, 45% – вестом меньше 1500 граммов», – уточнила глава департамента.

«Но остаются выше среднего областного показателя уровень смертности младенцев в Бахмуте, Константиновке, Лимане, Великоновоселковском районе, Марьинском и Александровском районах», – добавила чиновница.

Остается высоким процент малышей, которые умерли дома, – 12,9% от общего количества скончавшихся детей в возрасте до 1 года. В 2019 году этот показатель составлял 8,5%. Случаи смерти детей дома зарегистрированы в городах Авдеевка, Доброполье, Лиман, Мариуполь, Покровск, в районах – Славянском, Волновахском и Марьинском.

Самые распространенные причины младенческой смертности связаны с перинотальным периодом* (66% от всех причин смертности). На втором месте – смерть детей в связи с врожденными пороками развития (16%). «Наблюдается рост смертности, связанной с врожденными патологиями, на 8% в сравнении с прошлым годом.

*Перинатальный период – период с 22 полной недели (154-го дня) внутриутробной жизни плода (в это время в норме масса тела составляет 500 г) по 7-й день включительно (168 часов) после рождения.