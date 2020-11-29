Здесь всего 450 жителей: Село на Луганщине вошло в ТОП-10 самых невероятных

Громада села Воеводское (Троицкий р-н, Луганская обл.) приняла участие в V Всеукраинском конкурсе «Невероятные села Украины 2020» и дошла до полуфинала. В этом году на победу претендовали 212 сел из всех областей Украины. Главный приз – финансирование бизнес-проекта в селе на сумму в 100 тыс. грн, которые выделило посольство Королевства Нидерландов в Украине, передает «Громада Схід».

Воеводское находится недалеко от украинско-российской границы. Сейчас здесь проживает всего 450 жителей.

Бизнес-проект, который подавала громада Воеводского (кстати, в нем всего 450 жителей) – усовершенствование зоны отдыха в местном парке, чтобы развивать в селе эко-туризм. В частности, на выигранные средства селяне планировали приобрести декоративные деревья и цветы для обустройства зеленых насаждений.

По итогам онлайн-голосования за 15 полуфиналистов село Луганщины заняло лишь 7-е место, поэтому финал пройдет уже без него. Но для жителей Воеводского попасть в ТОП-10 – уже невероятный успех.

«Иногда громадам нужно посмотреть на себя со стороны, чтобы получить новый толчок к развитию», – считают организаторы конкурса.

Кстати, такой толчок в свое время получило село Александро-Калиново Иллиновской ОТГ в Донецкой области. В 2017 году оно дошло до финала всеукраинского конкурса, а также было отмечено посольством Франции в Украине за вклад в сохранение окружающей среды и биоразнообразия. Предоставленые французами 50 тыс. грн громада потратила на развитие своего уникального сельского музея.

Среди сел Донбасса, которые также выдвигались на конкурс в разные годы: