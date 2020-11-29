Победила Франция: На детском Евровидении парень из Донецка занял 7-е место (Видео)

Сегодня, 29 ноября, в Варшаве состоялся песенный конкурс детского Евровидения-2020. Победу одержала представительница Франции, 11-летняя Валентина Тронель с песней «J'imagine», передает «Громадське радіо».

Валентина получила рекордные 200 баллов.

Второе место занял исполнитель из Казахстана, третье – представительница Испании.

Украину на конкурсе представлял переселенец из Донецка 14-летний Александр Балабанов, который занял 7-е место.

В этом году детское Евровидение проходило в онлайн-формате. Номинальным хозяином конкурса была Польша.

На сцене присутствовали ведущие, а выступления всех участников было показано в записях.

Как сообщалось ранее, Александру Балабанову 14 лет, он родился в Донецке. Увлекается вокалом с детства. В 2014 году, когда Саша окончил 2 класс, семья бежала от войны. Со временем они поселились в Киеве, где мальчик продолжил заниматься музыкой. В этом году дончанин стал победителем национального отбора с песней «Відкривай», которую он и представлял на детском Евровидении.