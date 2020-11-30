Требовала ПЦР-тест: На Донетчине женщина избила фельдшера «скорой помощи»

В Славянске (Донецкая обл.) местная жительница напала на медика бригады экстренной медицинской помощи. Таким образом она добивалась, чтобы взяли тест на коронавирус у ее ребенка. Об этом сообщает Донецкий областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (ОЦЭМП и МК).

Инцидент произошел ночью 29 ноября.

«Выезжая на вызов по поводу повышения температуры тела у ребенка, фельдшер, а это была хрупкая девушка, даже представить себе не могла, чем он закончится. А закончилось тем, что агрессивная мать ребенка, требуя нецензурной бранью проведения ПЦР, нанесла телесные повреждения фельдшеру, разбила пульсоксиметр и повредила сумку с медикаментами», – говорится в сообщении центра в Facebook.

По словам медиков, шокирующим также является тот факт, что иные члены семьи безразлично за наблюдали за происходящим.

«К счастью, с фельдшером все в порядке, по сравнению с тем, что могло произойти. Конечно, был вызван наряд полиции, составлен протокол. Но какое наказание понесет нападающая? Это большой вопрос», – подчеркивают в ОЦЭМП и МК.

В центре напомнили, что бригады экстренной медицинской помощи не проводят тестирование на COVID-19 никаким методом.