Вспоминаю, как в 2012 году на матч Чемпионата Европы ездили: В Донецке показали ж/д вокзал (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке показали железнодорожный вокзал.

В соцсети местный житель выложил фото ж/д вокзала (сделано 28 ноября). «Зияющая пустота», – написал автор.

С ним солидарны и другие жители Донецка: «Конечно, выбрали момент, когда на Питер и Москву ушли поезда – и сфоткали... Ага, долго ждали этого момента – никак не удавалось, полно было скорых поездов!... Не пустота, а поезда-невидимки… Грустно… Красивые фото. Выглядит, как в фильмах Стивена Кинга, ужасно».

Местные жители пишут о ситуации в целом. «Вот так и живем: без поездов, самолетов, банков...Столица Бомбаста… Когда-то миллионный город гудел, а сейчас время сталкеров. Комендантский час, овчарки, намордники… Как жаль, что никто и никогда не уедет с этого перрона… Настоящий город-призрак», – отмечают дончане.

«Я все время вспоминаю, как мы в 2012 году на матч ЧЕ Украина-Англия на "Донбасс-Арену" ездили... Караваном из 7-ми автомобилей, с флагами, гимн все время включали в машинах... Печально это все вспоминать сейчас ... Повсюду флаги Украины, праздник. А через два года пришел русский мир. Хочется плакать почему-то... Есть такое... – делятся люди в соцсетях.

В паблике делятся мнениями и о том, что будет дальше: «Там начнут ездить поезда, это вопрос времени… Лес. Там будет лес по всей территории».

Также пользователи соцсетей пишут, что «все хорошо, вон, вижу, даже рельсы целые, а металлические же». В соцсети обратили внимание и на работающие средства сигнализации и связи: «Зато светофоры работают, имитируя нормальное функционирование ЖДшки... Имитация в убыток... Ну что вы, прямо: светофор горит!... СЦБ еще работает, странно… Вот живут куркули! Еще и рельсы есть! Там еще воровать и воровать».