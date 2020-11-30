Колоссальный удар по Пенсионному фонду: Экс-министр рассказал, что будет с пенсиями в 2021 году

Проект бюджета на 2021 год, переданный Кабмином ко второму чтению в Верховной Раде, предусматривает сокращение финансирования Пенсионного фонда. Об этом сообщил экс-министр социальной политики Андрей Рева, передает «Украина 24».

«Я напомню, что в бюджете 2020 года по сравнению с 2019-м предполагалось сокращение социальных расходов на 12 млрд гривен. То есть эпоха бедности завершилась 21 апреля 2019 года, и сразу власть сократила соцрасходы. На 2021 год эта традиция продолжается», – сказал Рева.

Он отметил, что между первым и вторым чтением проекта госбюджета расходы были сокращены на 20 млрд в целом, и из этих них 8,5 млрд – это сокращение расходов по Министерству социальной политики.

«Наибольшее сокращение, 8,5 млрд, – финансирование Пенсионного фонда Украины. Это создает очень серьезные проблемы для бюджета», – добавил экс-министр.

Рева объяснил, как повлияет на начисление пенсий отсрочка повышения минимальной зарплаты.

«Если они перенесли с 1 июля на 1 декабря повышение минимальной заработной платы – это колоссальный удар по финансам Пенсионного фонда, потому что 4 млн плательщиков единого социального взноса платят с минимальной заработной платы. Это означает, что средств на ежегодную индексацию пенсий нет с 1 марта. То есть рост пенсий на 11% находится под большим вопросом. Кроме того, в бюджете Украины, если сокращены расходы, не предусмотрена индексация пенсий военным пенсионерам, а их более 550 тысяч. Три года им индексировалось, сейчас индексация не предусмотрена вообще», – резюмировал Рева.