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В Украине за сутки диагностировали почти 10 тысяч новых случаев COVID-19

30.11.20 08:44
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки в Украине зарегистрировали 9 946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 570 детей и 360 медработников. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1 460), Днепропетровской (1 138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях», – написал Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализирован – 1 161 человек;
  • летальных случаев – 114;
  • выздоровел – 5 771 человек.

Проведено тестирований за сутки – 31 901 (в том числе методом ПЦР – 26 290, методом ИФА – 5 611).

За все время пандемии в Украине заболели 732 625 человек, из них:

  • выздоровели – 345 149 человек (47% от общего числа инфицированных);
  • находятся на лечении – 375 149 человек (51%);
  • летальных исходов – 12 327 (2%).

Проведено ПЦР-тестов – 4 528 772.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 70 478 случаев;
  • Винницкая область – 17 405 случаев;
  • Волынская область – 24 135 случаев;
  • Днепропетровская область – 38 789 случаев;
  • Донецкая область – 22 807 случаев;
  • Житомирская область – 29 911 случаев;
  • Закарпатская область – 23 193 случая;
  • Запорожская область – 30 875 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 36 434 случая;
  • Киевская область – 37 687 случаев;
  • Кировоградская область – 5 286 случаев;
  • Луганская область – 6 274 случая;
  • Львовская область – 46 078 случаев;
  • Николаевская область – 18 535 случаев;
  • Одесская область – 44 949 случаев;
  • Полтавская область – 22 055 случаев;
  • Ровенская область – 30 956 случаев;
  • Сумская область – 28 831 случай;
  • Тернопольская область – 27 849 случаев;
  • Харьковская область – 55 341 случай;
  • Херсонская область – 10 149 случаев;
  • Хмельницкая область – 29 577 случаев;
  • Черкасская область – 22 924 случая;
  • Черновицкая область – 33 732 случая;
  • Черниговская область – 18 375 случаев.

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