В Украине за сутки диагностировали почти 10 тысяч новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Украине зарегистрировали 9 946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 570 детей и 360 медработников. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1 460), Днепропетровской (1 138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях», – написал Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализирован – 1 161 человек;

летальных случаев – 114;

выздоровел – 5 771 человек.

Проведено тестирований за сутки – 31 901 (в том числе методом ПЦР – 26 290, методом ИФА – 5 611).

За все время пандемии в Украине заболели 732 625 человек, из них:

выздоровели – 345 149 человек (47% от общего числа инфицированных);

находятся на лечении – 375 149 человек (51%);

летальных исходов – 12 327 (2%).

Проведено ПЦР-тестов – 4 528 772.

Количество заболеваний в регионах: