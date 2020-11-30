В Украине за сутки диагностировали почти 10 тысяч новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Украине зарегистрировали 9 946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 570 детей и 360 медработников. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1 460), Днепропетровской (1 138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях», – написал Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализирован – 1 161 человек;
- летальных случаев – 114;
- выздоровел – 5 771 человек.
Проведено тестирований за сутки – 31 901 (в том числе методом ПЦР – 26 290, методом ИФА – 5 611).
За все время пандемии в Украине заболели 732 625 человек, из них:
- выздоровели – 345 149 человек (47% от общего числа инфицированных);
- находятся на лечении – 375 149 человек (51%);
- летальных исходов – 12 327 (2%).
Проведено ПЦР-тестов – 4 528 772.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 70 478 случаев;
- Винницкая область – 17 405 случаев;
- Волынская область – 24 135 случаев;
- Днепропетровская область – 38 789 случаев;
- Донецкая область – 22 807 случаев;
- Житомирская область – 29 911 случаев;
- Закарпатская область – 23 193 случая;
- Запорожская область – 30 875 случаев;
- Ивано-Франковская область – 36 434 случая;
- Киевская область – 37 687 случаев;
- Кировоградская область – 5 286 случаев;
- Луганская область – 6 274 случая;
- Львовская область – 46 078 случаев;
- Николаевская область – 18 535 случаев;
- Одесская область – 44 949 случаев;
- Полтавская область – 22 055 случаев;
- Ровенская область – 30 956 случаев;
- Сумская область – 28 831 случай;
- Тернопольская область – 27 849 случаев;
- Харьковская область – 55 341 случай;
- Херсонская область – 10 149 случаев;
- Хмельницкая область – 29 577 случаев;
- Черкасская область – 22 924 случая;
- Черновицкая область – 33 732 случая;
- Черниговская область – 18 375 случаев.