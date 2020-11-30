В «ДНР»: Блогер из Горловки рассказал о ценах на елочном базаре и елке у магазина «Молоко» (Фото)

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) открылись елочные базары. Об этом рассказал местный блогер Егор Воронов.

Первый базар, по его словам, в центре начал работу возле магазина детских товаров «Забавляндия» по улице Комсомольская.

«Все елочки у нас – местные, горловского лесхоза. Цены? Ну, вот эти, что около двух метров – 1500 рублей (577 грн по местному курсу на 30.11.2020 – ред.), а те, что пониже – 1000 руб. (385 грн – ред.). Да, есть и первые покупатели, но пока что немного», – приводит Воронов слова продавца.

Также блогер рассказал о магазине «Молоко», который сейчас занял здание бывшего «Амстора» по пр. Ленина. Рядом с ним установили первую в Горловке новогоднюю елку.

«Она уже и горит, а при входе на козырек вывесили золотистую гирлянду. Внутри самого гипермаркета еще продолжаются ремонтные работы, судя по мешкам с цементом в холле у касс. Работа идет до позднего вечера. Одновременно на полках начали появляться товары», – сообщил Воронов.

«Также известно, что в этом здании будет филиал донецкого ресторана быстрого питания Пельмания", который также занимается доставкой еды на дом и работу. С западной стороны бывшего "Амстора" уже вывезен весь строительный мусор, который горловчане могли видеть здесь несколько недель до этого. Скорее всего, были демонтированы стены бывшего амсторовского кафетерия», – добавил он.