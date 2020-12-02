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В Донецке ДМЗ сняли с квадрокоптера (Фото)

02.12.20 11:54
Донецк
Донецк / Фото: youtube.com

В «ДНР» житель Донецка Евгений снял Донецкий металлургический завод (ДМЗ) с квадрокоптера.

Мужчина продемонстрировал с высоты проходную завода, заводской храм, а также производственные цеха и железнодорожные пути на территории ДМЗ.

Также дончанин показал, в том числе с высоты птичьего полета, площадь Металлургов (еще известна как площадь им. Ткаченко): здесь расположены памятник Ткаченко и «административные» здания завода.

Напомним, на сортировочной станции Донецкого металлургического завода не полностью загружены даже 2 пути.

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