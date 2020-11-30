Новогодний карантин: В Верховной Раде назвали даты введения полного локдауна

Правительство готовится к введению полного локдауна в период новогодних и рождественских праздников с 24 декабря по 15 января. Об этом сообщил народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Дубинский на своей странице в Facebook.

«Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января», – написал Дубинский.

В то же время глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24» сказал, что возможно введение жесткого локдауна с 25-26 декабря.

«У меня такое ощущение, что, с точки зрения упадка экономики, нужно минимизировать его, то, конечно, нужно постараться, дотянуть его до новогодних праздников. Потому что в это время и так 90% предприятий не работает, и тогда, если делать полный локдаун, то в это время потери для экономики будут минимальные. Пострадает больше всех, естественно, сфера обслуживания и сфера развлечений, но другие тогда предприятия, промышленные, и так далее, они пострадают меньше», – сказал Арахамия.

Он отметил, что до названных дат еще почти целый месяц, но все может измениться.

«То есть, за это время, если прогрессия будет сохраняться, то просто уже не будет выхода и придется локдаун делать раньше. Потому что дотянуться до новогодних праздников было бы идеально. Но сможем ли мы дотянуть – это большой вопрос, это есть работа медиков, все от них зависит», – подчеркнул нардеп.