В «ДНР» не выявили заболевших COVID-19, так как не проводили исследования

В «ДНР» за сутки не выявили ни одного заболевшего коронавирусом, так как не проводили исследования. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«29 ноября исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке», – уверяют в «республике».

По состоянию на 10:00 30 ноября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 10 652:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 4 566 пациентов;

выписаны – 5 080 человек;

летальных случаев – 1 006.

Также в «ДНР» за сутки выявлен 61 случай пневмоний, госпитализированы 29 человек. Всего на лечении находятся 1 739 пациентов с пневмониями, из них 442 – на кислородной поддержке (+9 за сутки).