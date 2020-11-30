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В «ДНР» не выявили заболевших COVID-19, так как не проводили исследования

30.11.20 09:51
В больнице им. Калинина в Донецке / Фото из открытых источников
В больнице им. Калинина в Донецке / Фото из открытых источников

В «ДНР» за сутки не выявили ни одного заболевшего коронавирусом, так как не проводили исследования. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«29 ноября исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке», – уверяют в «республике».

По состоянию на 10:00 30 ноября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 10 652:

  • на лечении (стационарном и амбулаторном) – 4 566 пациентов;
  • выписаны – 5 080 человек;
  • летальных случаев – 1 006.

Также в «ДНР» за сутки выявлен 61 случай пневмоний, госпитализированы 29 человек. Всего на лечении находятся 1 739 пациентов с пневмониями, из них 442 – на кислородной поддержке (+9 за сутки).

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