Коронавирус: На Донетчине обнародовали новые данные (Карта)

На Донетчине коронавирус обнаружили у 201 человека за сутки. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

За воскресенье, 29 ноября, лаборатории сообщили о еще 201 больном коронавирусной болезнью, среди которых 7 детей:

85 – в Мариупольской ОТГ;

32 – в Краматорской ОТГ;

26 – в Славянской ОТГ;

16 – в Старомлыновской ОТГ;

15 – в Бахмутской ОТГ;

12 – в Великоновоселковской ОТГ;

4 – в Николаевской ОТГ;

3 – в Северской ОТГ;

по 2 – в Константиновской и Покровской ОТГ;

по 1 – в Дружковской, Марьинской, Комарской и Угледарской ОТГ.

Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрированы 22 797 случаев заражения COVID-19, из них: