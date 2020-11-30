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Коронавирус: На Донетчине обнародовали новые данные (Карта)

30.11.20 10:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донетчине коронавирус обнаружили у 201 человека за сутки. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

За воскресенье, 29 ноября, лаборатории сообщили о еще 201 больном коронавирусной болезнью, среди которых 7 детей:

  • 85 – в Мариупольской ОТГ;
  • 32 – в Краматорской ОТГ;
  • 26 – в Славянской ОТГ;
  • 16 – в Старомлыновской ОТГ;
  • 15 – в Бахмутской ОТГ;
  • 12 – в Великоновоселковской ОТГ;
  • 4 – в Николаевской ОТГ;
  • 3 – в Северской ОТГ;
  • по 2 – в Константиновской и Покровской ОТГ;
  • по 1 – в Дружковской, Марьинской, Комарской и Угледарской ОТГ.

Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрированы 22 797 случаев заражения COVID-19, из них:

  • выздоровели – 11 460 человек (50,3% от всех заболевших);
  • на лечении – 10 933 пациента (48,0%);
  • летальных случаев – 404 (1,8%).

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