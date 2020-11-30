Сводка из зоны ООС за 29 ноября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Режим прекращения огня противник нарушил в районе населенного пункта Катериновка, применив на этом участке гранатометы различных систем и минометы калибром 82 мм.

Вблизи Попасной НВФ вели огонь из автоматического станкового гранатомета, стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», недалеко от Луганского, подразделение Объединенных сил своевременно обнаружило выдвижение диверсионно-разведывательной группы противника. «Слаженными действиями украинские военные сорвали попытку вражеских диверсантов провести минирование позиций наших войск. После огневого контакта противник отошел. На пути отступления вражеской ДРГ военнослужащие подразделения обнаружили средства минирования российского производства, личные вещи диверсантов и другое военное снаряжение», – отметили в штабе ООС.

Кроме того, на этом же участке украинские воины сбили БПЛА противника типа «Гранат», который входит в комплекс обеспечения действий артиллерии «Наводчик 2». Его диверсанты использовали для проведения разведки и корректировки своего подхода к украинским позициям.

О действиях НВФ проинформированы представители ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

С начала текущих суток, 30 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «украинские военные в минувшие сутки один раз открывали стрельбу в направлении ДНР. Под обстрел попало село Веселое на севере Донецка. Противник применял 82-миллиметровые минометные мины».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины" в зоне ответственности ЛНР. Обстрелам подверглись районы села Калиново-Борщеватое и поселка Молодежное. Огонь велся из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, автоматического станкового гранатомета АГС-17 и стрелкового оружия».