Они нас шантажируют: Арестович рассказал, как Россия манипулирует обменом пленными

Россия шантажирует украинскую сторону, запуская информацию о срыве обмена удерживаемыми лицами. До Нового года остаются шансы и на обмен, и на встречу в Нормандском формате. Об этом сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович, передает «УНН».

«Они нас шантажируют. Это информационное обеспечение процессов, которые они проводят. Процессы эти выглядят в настоящее время так, что они поняли опасность, которую несет в себе приход (Джозефа) Байдена и его администрации в Соединенных Штатах, и хотят сбить Минский и Нормандский формат, для того, чтобы выйти напрямую на переговоры (с США – ред.), мне кажется», – сказал представитель украинской делегации.

Он напомнил, что на данный момент кандидатами на ключевые посты в области безопасности в будущей администрации президента США есть люди, которые «говорят о санкциях, которые должны уже не сдерживать, а калечить».

«Я так думаю, они (россияне – ред.) увидели, что происходит, поняли, что они вязнут в среде, созданной Украиной, Францией и Германией. Потому что три подряд заявления МИД Франции и Германии о том, что Украина делает сильные шаги, они нас поддерживают, а Россия не поддерживает. Почти автоматическое продление европейских санкций 10 декабря. Они все это увидели и решили сыграть с Соединенными Штатами... Для этого им надо нивелировать Нормандский и Минский формат, сказать, что Франция и Германия не справятся, Украина вообще провоцирует. А "взрослые мальчики решат между собой"», – отметил Арестович.

Так, по его словам, позиция украинской стороны заключается в том, чтобы встретиться на высшем уровне в Нормандском формате, и «вынудить Путина к конкретизации».

По мнению Арестовича, именно президент РФ должен сказать, собирается ли выполнять договоренности, которые были достигнуты год назад в Париже. С другой стороны, российская сторона не хочет этого, хотят «вести переговоры на верхнем этаже, с Соединенными Штатами».

«Для этого делаются и демарши на переговорах, и соответствующее информационное обеспечение, в том числе по очень чувствительным вопросам – обмену пленными, чтобы обвинить президента Зеленского и его команду, вообще Украину, в том, что мы пренебрегаем жизнью пленных далее... Могу сказать, что будет – будут наращиваться обвинения нас, и линия будет такова, что мы дезавуировали Минский формат, мы "негодяи и сволочи" и т.д. К этому надо быть готовыми», – подчеркнул он.

На вопрос о том, можно ли сейчас говорить о полноценном срыве «нормандской» встречи и обмена удерживаемыми лицами, собеседник отметил, что надежда на определенный конструктив все же остается.

«Еще нет. Это (информация о срыве – ред.) – шантаж и манипуляция. Россия всегда делает сценарно, смотрит на несколько сценариев сразу. И не исключено, что, например, в последний момент, за 2 часа до 9 декабря, выйдет Путин и выступит "спасителем отечества", который всех обменяет, обо всем договорится, скажет, что "все хорошо, не переживайте, я все решил"», – сказал он.

Отметим, накануне в российских СМИ появилась информация о том, якобы Россия и «Л-ДНР» отказались от предложения Украины провести обмен удерживаемыми лицами до Нового года.