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Да что там уже таить, «Арена Молоко»: В «ДНР» под «Молоко» переделывают «Амсторы», ТЦ и клубы (Фото)

30.11.20 11:12
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В «ДНР» продолжают открываться супермаркеты «Молоко». Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Новые магазины «Молоко» появились в Донецке на Крытом рынке и в ТЦ «ЭРА»:

Та же торговая сеть размещается и в бывшем клубе «Колизей»:

Молоко теперь и в бывшем «Амсторе» по пр. Ленина в Горловке:

Как отмечают местные жители, конкурентов «давят проверками».

«А нафига от эти атрибуты загнивающего капитализма – клубы, кафе, рестораны. Вот "Молоко" – это да. И чтоб завоз товара в 8 утра, а до 10 все раскупили. И в очередь, сук**ы дети… "Молоко" – градообразующее предприятие», – пишут в соцсетях.

Также люди иронизируют: «Драмчик "Молоко".. Да что там уже таить, "Арена Молоко"… "Донбасс Палас Молоко"». Кроме того, появляются интернет-мемы:

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