Успела сообщить о рождении дочки: На Донетчине после родов умерла многодетная мать, больная COVID-19

В Мариуполе в перинатальном центре после родов умерла роженица Ольга Мерник. У женщины диагностировали коронавирус и двустороннее воспаление легких, передает «ТСН».

О случившемся рассказала знакомая Ольги Наталья Дедова.

По словам женщины, беременная на 8-м месяце Оля попала в перинатальный центр 21 ноября. Туда женщину доставили с диагнозом «двухсторонняя пневмония», а уже в медучреждении ПЦР-тест показал, что у женщины коронавирус.

«У нее четверо детей, трое мальчиков, и вот родилась долгожданная девочка. Ребенок должен был родиться в январе. Оля была под кислородом, поэтому медики приняли решение спасать малыша. Оля была на антибиотиках, и у нее были проблемы с почками. Возможно, анестезия дала такие последствия, но у нее отказали почки. Девочка находится в тяжелом состоянии», – рассказала Наталья Дедова.

Сейчас тело женщины для установления точной причины смерти отправили на экспертизу.

«Хоронить ее будут в мешке, так что с ней и попрощаться не удастся, как положено», – добавила Наталья Дедова.

Ольге Мерник было 36 лет. После родов на своей странице в соцсети женщина успела написать: «Ура, у меня родилась дочь».

Без матери остались три сына 15,10 и 2 лет и новорожденная доченька, за жизнь которой борются медики.