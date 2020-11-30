Пытались заминировать позиции: Украинская делегация в ТКГ раскрыла подробности атаки диверсантов

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе отреагировала на информацию о попытке минирования украинских позиций в районе Операции Объединенных сил на Донбассе. Ожидают также соответствующей реакции МИД Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном сегодня, 30 ноября.

Так, по данным штаба ООС, в полосе ответственности одной из бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи недалеко от Луганского, 29 ноября с наблюдательного пункта был обнаружен подход ДРГ противника к украинским позициям.

«Слаженными действиями военнослужащих подразделений Объединенных сил были сорваны попытки вражеских диверсантов провести минирование позиций наших войск и отказаться в дальнейшем от выполнения диверсионных мероприятий. После огневого контакта противник отошел», – отмечается в заявлении.

При осмотре пути отступления ДРГ противника были обнаружены средства минирования российского производства, в том числе три мины МОН-50 и оснащенный кассетный контейнер типа КСФ-1 с минами типа ПФМ-1, которые запрещены Женевской конвенцией.

«Кроме того, были обнаружены личные вещи и бронежилет с позывными "Мартин", "Худой" и "Григор", 2 вещевых мешка, бухта кабеля, 4 магазина, снаряженные патронами 5,45 мм. Подходы к украинским позиций враг корректировал с помощью беспилотного летательного аппарата типа "Гранат", который входит в новейший российский комплекс обеспечения действий артиллерии "Наводчик-2"», – сообщили подробности в украинской делегации в ТКГ.

Благодаря умелым действиям украинских военнослужащих, обнаруженный БПЛА был сбит. Материалы, изъятые с БПЛА, изучаются соответствующими структурами Объединенных сил.

«Проведение разведки с использованием БПЛА свидетельствует о несоблюдении врагом договоренностей, достигнутых во время заседания Трехсторонней контактной группы. О дерзких и коварных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно было сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон», – подчеркивают в украинской делегации в ТКГ.