В том числе 151 ребенок: Сколько человек выздоровели от COVID-19 на Луганщине (Карта)

На Луганщине от коронавирусной инфекции выздоровели 3 966 человек. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

В Луганской области по состоянию на 30 ноября всего лабораторно подтверждены 6 239 случаев коронавирусной болезни, в том числе у 226 детей. Из них: