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В том числе 151 ребенок: Сколько человек выздоровели от COVID-19 на Луганщине (Карта)

30.11.20 12:16
Работа медиков при пандемии
Работа медиков при пандемии / Фото: radiosvoboda.org

На Луганщине от коронавирусной инфекции выздоровели 3 966 человек. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

В Луганской области по состоянию на 30 ноября всего лабораторно подтверждены 6 239 случаев коронавирусной болезни, в том числе у 226 детей. Из них:

  • выздоровели – 3 966 человек, в том числе 151 ребенок;
  • лечится – 2 141 человек, в том числе 75 детей;
  • умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией – 167 человек.

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