Более 1200 госуслуг: Переселенцы могут воспользоваться новым сервисом на портале «Дія»

На портале «Дія» заработал «Гид по государственным услугам». Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и жители временно неподконтрольных территорий могут найти в этом гиде детализированную информацию об услугах, которые предоставляет государство. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Сейчас на сервисе «Гид по государственным услугам» доступна информация о более чем 1200 государственным услугам.

«Здесь можно найти актуальную информацию о том, как получить государственную помощь лицам, лишенным свободы незаконными вооруженными формированиями, оккупационной администрацией Российской Федерации по политическим мотивам, как стать на учет как внутренне перемещенные лица, как получить жилье для временного проживания; оформить документы государственного образца, если человек проживает на временно неподконтрольной территории, как получить льготный кредит ВПЛ, участникам АТО и ООС на приобретение жилья», – говорится в сообщении.

Кроме того, там детализированы сроки, стоимость и куда обращаться в случае отказа в предоставлении услуг.

«Данные в гиде постоянно обновляются и вскоре на портал "Дія" будет перенесены 100% государственных услуг в Украине», – добавили в Минреинтеграции.