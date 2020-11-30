Фронт будет прорван в первые минуты: Гиркин рассказал, как ВСУ могут взять под контроль границу с РФ

В случае наступления украинские Вооруженные силы могут отрезать временно неподконтрольный Донецк от участка границы с Россией, который временно неподконтролен украинским властям, и быстро взять границу под контроль. Такое мнение высказал россиянин Игорь Гиркин (Стрелков), захвативший с вооруженной группой в 2014 году Славянск, с которого началась война на Донбассе.

Россиянин прокомментировал действия НАТО и ситуацию в Приднестровье в контексте возможных изменений на востоке Украины: «Речь идет о некоем комплексе действий, который складывается в единую картину. Параллельно с обозначением требований к РФ деоккупировать Приднестровье и с теми маневрами, которые при поддержке НАТО проводятся в Румынии, одновременно ВСУ начали стягивать войска и технику к линии соприкосновения на ряде участков. Перемирие уже приказало долго жить фактически. В первую очередь, это те точки, где оно почти всегда не соблюдалось, – это район Горловки, район донецкого аэропорта, Коминтерново (после декоммунизации Пикузы – ред.)».

По словам Гиркина, обстрелы происходят почти каждый день, применяются минометы, артиллерия и работают снайперы.

«На это никто никак не реагирует, никаких ответных действий нету. Единственными ответными действиями стали эти неуклюжие и совершенно бессмысленные действия по сбору резервистов в ДНР», – заявил он.

Гиркин считает, что «этот учебный сбор ничего не даст». По его словам, «если Украина атакует, созывать резервистов будет уже поздно».

«От Донецка южный участок будет прорван в первые минуты наступления. Здесь на самом деле просто цепочка постов, взводных опорных пунктов, которые обороняются группами по 4−6 человек вместо взвода. Резервов достаточных нет. Относительно ровная местность, хорошо противником изученная. Короткая артподготовка – и они сминают просто, уничтожают еще до атаки практически все, что может быть у них на пути, и просто идут и продвигаются к границе, берут ее под контроль, выходят к Успенке – это их главная цель выйти к Успенке и выйти просто на границу. Я полагаю, что они вообще начнут активные действия по всему фронту – и на луганском участке, и везде. Просто здесь застройка в агломерациях – Донецк, Горловка, Луганск – здесь им просто медленнее будет продвигаться», – сказал диверсант.

Он убежден, что руководство «Л-ДНР» в случае активных военных действий «сразу побежит».

«В этом можно не сомневаться. Качество руководства Л-ДНР – оно не сильно отличается от меткого слова "д***мо". Все будет парализовано сразу и мгновенно», – заключил Гиркин.

Напомним, Игорь Гиркин прошел многие вооруженные конфликты с участием России, в 2014 году участвовал в захвате Крыма, а после – 12 апреля захватил Славянск, с которого началась война на Донбассе. Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал Игоря Гиркина одним из символов и главных действующих лиц российской агрессии на Донбассе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube