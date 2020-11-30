Живые эмоции: Футболисты «Шахтера» побывали в прифронтовых городах Донетчины (Фото)

Футболисты «Шахтера» Максим Малышев и Давид Хочолава побывали в городах на линии разграничения в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

Футболисты съездили в гости к участникам проекта «Давай, играй!» в Красногоровку, Марьинку и Авдеевку. В общей сложности они провели в поездке 14 часов и преодолели 600 километров.



«Проект "Давай, играй!" в городах на линии разграничения реализуется при поддержке UEFA Foundation for Children. В Красногоровке, Марьинке и Авдеевке игроки "Шахтера" проведали участников проекта впервые, поэтому их приезд вызвал живые эмоции и придал каждому ребенку дополнительную мотивацию заниматься футболом», – рассказали в пресс-службе клуба.



«Горняки» сыграли вместе с детьми в футбол. В Красногоровке победила команда Давида Хочолавы, а в Марьинке – Максима Малышева. В Авдеевке футболисты пришли в гости к 9-летнему участнику «Давай, играй!» Никите. Во всех городах Максим и Давид дарили детям подарки от ФК «Шахтер».



В клубе напомнили, что тренировки «Давай, играй!» проходят 3 раза в неделю в 8 городах на линии разграничения: Красногоровке, Марьинке, Авдеевке, Курахово, Счастье, Станице Луганской, Волновахе и Торецке. Этой осенью на всех локациях уже состоялись местные турниры, а дети получили призы от Shakhtar Social и UEFA Foundation for Children.