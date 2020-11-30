Трое пропали без вести: Лисянский сравнил подавление шахтерских протестов в «ЛНР» с действиями СССР в Новочеркасске

«Власти» «ЛНР» в этом году впервые применили против шахтеров дополнительные силы «народной милиции» для подавления забастовок. Об этом рассказал представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, передает «ZN.ua».

Он также отметил, что в этом году шахтеры впервые начали открыто критиковать «администрацию ЛНР» за долги по зарплате.

«Оккупант впервые за все время оккупации и военного конфликта применил против шахтеров, которые протестовали и отстаивали право на свой достойный труд, дополнительные силы так называемой "народной милиции" и окружили в начале июля этого года поселок Дубовский (это город Антрацит). Под предлогом, что у них там есть всплеск коронавирусной инфекции», – заявил Лисянский.

Он добавил, что в поселке отключили мобильную связь и интернет. Также в Дубовском отменили сообщение общественного транспорта и поставили блок-посты на въезде в поселок. После этого, по словам Лисянского с шахтерами «начали работать» представители «министерства государственной безопасности».

«Но местные сотрудники "МГБ" отказались выполнять распоряжение Луганска, лично Пасечника (Леонида Пасечника, "главы ЛНР" – ред.) относительно допроса, радикальных действий по отношению к этим протестующим, потому что они их родственники или близкие. Я ни в коем случае не героизирую местных представителей "МГБ", но это факт», – добавил Лисянский.

После этого, по его словам, в поселок ввели дополнительные силы «народной милиции ЛНР» для того, чтобы подавить протест шахтеров, который длился неделю. Представитель омбудсмена отметил, что после таких действий «властей», люди начали выходить в поддержку шахтеров к прежней городской администрации города Антрацит.

«Тогда оккупанты поняли, что начали терять контроль и начали договариваться. И в принципе шахтеры добились своих прав в отношении заработной платы», – подчеркнул Лисянский.

По его словам, во время протеста НВФ незаконно задержали более 30 горняков, участвовавших в протесте. Троих из них до сих пор не могут найти, они получили статус пропавших без вести.

Он также отметил, что перед этим состоялся протест на шахте «Никанор-Новая» в городе Зоринск. Тогда протестующие впервые начали открыто критиковать «администрацию ЛНР» за намерение закрыть шахту. По словам представителя омбудсмена, в город приехали представители «МГБ», которые «радикально начали работать с семьями» протестующих.

Лисянский отметил, что сначала РФ дала указание местным «администрациям» за три дня успокоить людей. Однако, когда это сделать не удалось, то уволили лидера «Федерации профсоюзов "ЛНР"» Олега Акимова и начали договариваться с шахтерами.

«Почему я акцентирую внимание на этих двух протестах. Во-первых, они были массовые. Во-вторых, они были связаны, поскольку без протеста на шахте "Никанор-Новой" не было бы протеста на шахте "Комсомольской" в Антраците. То есть люди увидели, что против оккупанта можно бороться. И они выходят за свои социально-экономические права», – добавил Лисянский.

Такие действия НВФ «ЛНР» он назвал самыми масштабными нарушениями социально-экономических прав.

«Впервые, это можно сравнить, как в СССР был расстрел рабочих в Новочеркасске, были задействованы дополнительный контингент и спецподразделения незаконных вооруженных формирований "народной милиции"», – добавил Лисянский.