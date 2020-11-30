Хотел подорвать электроподстанцию: На Донетчине поймали диверсанта

В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины задержали местного жителя при попытке подрыва подстанции распределения электроэнергии в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что мужчина действовал по заданию «МГБ ДНР».

«Он изъял из заранее подготовленного схрона самодельное взрывное устройство, которое планировал заложить на объекте, привести в боевую готовность и осуществить террористический акт. По замыслу кураторов, взрыв должен был дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и запугать население», – говорится в сообщении.

Злоумышленник задержан, ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное следствие.