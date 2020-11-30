Глава Верховной Рады Разумков выздоровел от коронавируса

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков получил отрицательный результат теста на коронавирус и продолжит работу в обычном режиме. Об этом он сегодня, 30 ноября, сообщил на своей странице в Facebook.

«Доброе утро! Наконец снова привычный рабочий график», – написал Разумков.

Он также опубликовал фото результатов своего теста на коронавирус.

Напомним, 9 ноября коронавирус был подтвержден у президента Украины Владимира Зеленского и у руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. 11 ноября у спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова подтвердился коронавирус. Зеленский и Ермак проходили лечение от коронавируса в больнице «Феофания» в Киеве, о выздоровлении они одновременно сообщили 23 ноября.