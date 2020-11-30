Теперь там появится 5-этажное бунгало: В «ДНР» благоустраивают Седово (Фото)

В «ДНР» на благоустройство курортного поселка Седово выделили 5 млн руб. (1,9 млн грн по местному курсу на 30.11.2020). Об этом заявил «глава администрации» Новоазовского района Олег Моргун, передают местные интернет-ресурсы.

«За счет бюджетных средств в Седово появится новая детская площадка, установлено леерное ограждение парковой зоны, прилегающей к Седовскому центру культуры и досуга, проведены работы по ликвидации стихийных свалок, обпил и обрезка деревьев, высадка молодых деревьев и кустарников», – уверяет Моргун.

Также, по его словам, до конца 2020 года планируется закончить ремонт остановочного павильона поселка, установку леерного ограждения территории музея им. Г.Я. Седова и территории городского пляжа № 1, укладку тротуарной плитки при входе на вышеуказанный пляж и в парковой зоне.

В соцсетях новость раскритиковали.

«Вот это размах… Нью-Васюки… Очередной распил средств… Маловато как-то для курортного городка… Попилят деньги и все. Пустой пшик… Пусть делают, будет хорошее место для отдыха. Потому что пока туда ехать не особо возникает желание», – пишут люди.

«Теперь там появится 5-этажное бунгало из картона с общим туалетом и душем на 1-м этаже... Вы пляжи приведите в порядок, это же просто ужас, к морю подойти – это просто "квест": море поглотило пляжи, займитесь пляжами!... Нафиг это Седово нужно, чтоб проехать на день покупаться и глянуть пансионат, подходит ли детям, мы отдали 2 пакетика шашлыков на посту», – делятся местные жители.