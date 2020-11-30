Новый год: Как готовятся в Славянске и Бахмуте (Фото)

На Донетчине в Славянске уже начали устанавливать главную новогоднюю елку, а в Бахмуте начали готовиться к украшению елки.

Как сообщает «Сайт города Славянска», на площади Соборной уже установили ограждение для новогодней елки, а также часть каркаса. В ближайшее время елку уже смонтируют.

«Открытие, скорее всего, состоится, как всегда, 19 декабря, в День Святого Николая», – отмечает издание.

Как сообщает «Вечерний Бахмут», в Бахмуте работники городского комбината коммунальных предприятий уже начали подготовку к Новому году. Сейчас электромонтеры выполняют проверку и ремонт праздничной иллюминации, которая уже через 2 недели отправится на украшение елей в центре города.

Обычно монтаж иллюминации выполняется в середине декабря, с тем расчетом, чтобы 19 декабря, в День Святого Николая, в праздничной обстановке зажечь огни на главной елке города.

Однако в этом году из-за карантинных ограничений есть вероятность того, что массовые мероприятия отменят.