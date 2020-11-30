Пенсии, пособия, алименты: Что изменится с 1 декабря

С 1 декабря 2020 года в Украине повышается прожиточный минимум. От его размера зависят социальные выплаты, в частности, пенсия, алименты, пособие по безработице. Соответствующие нормы содержатся в законе о государственном бюджете Украины на 2020 год, передает «РБК-Украина».

В частности, повышается прожиточный минимум для лиц, утративших работоспособность. Это означает, что минимальная пенсия вырастет на 57 грн – с 1 712 грн до 1 769 грн.

Кроме того, вырастет максимальное пособие по безработице. Его размер составляет четыре прожиточных минимума для трудоспособных лиц (с 1 декабря – 2 270 грн). Таким образом, сумма увеличится с 8 788 грн до 9 080 грн.

Гарантированный размер алиментов с одного родителя зависит от возраста ребенка и составляет половину от прожиточного минимума. Так, для ребенка в возрасте до 6 лет минимальный размер составит 960,5 грн, а для 6-18 лет – 1 197,5 грн.

Законом о госбюджете на 2020 год прожиточный минимум на одного человека установлен в расчете на месяц в размере с 1 января 2020 года – 2 027 грн, с 1 июля – 2 118 грн, с 1 декабря – 2 189 грн, а для основных социальных и демографических групп населения: