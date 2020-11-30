На Донетчине за нарушение карантина и неношение масок наложили 1039 штрафов

Карантин «выходного дня» в Донецкой области соблюдается везде, за редкими исключениями. Полиция уже оштрафовала более 1 тысячи нарушителей. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщил на брифинге директор Департамента по вопросам гражданской защиты Донецкой облгосадминистрации Игорь Бойко, передает корреспондент «Донецких новостей».

«За минувшие сутки было вынесено 173 постановления согласно ч. 2 ст. 44, и в целом у нас на территории области с начала действия изменений по суммам штрафов наложено 1 039 штрафов на общую сумму 176 тыс. 630 грн», – сказал Бойко.

По его словам, есть некоторые замечания, нарушения в соблюдении карантина, но с ними на месте разбираются органы полиции.

Напомним, в данное время действуют новые изменения в законодательство о том, что нахождение в общественных зданиях, в общественном транспорте, во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты (респираторов или защитных масок), которые закрывают нос и рот, влечет за собой штраф от 10 до 15 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Эта сумма составляет от 170 до 255 грн.