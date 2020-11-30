На Донбассе нужно вкладывать деньги в развитие малого и среднего бизнеса, – президент ТПП

Для инвестирования необходимо привлекать бизнесменов, которые проживали на Донбассе, а сейчас вкладывают деньги в проекты в иных регионах. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом во время видеоконференции на тему: «Экономика как драйвер реинтеграции: Какая модель развития нужна Донецкой и Луганской областям?» рассказал президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.

По его словам, на Донетчине в 2014 году 92% – это был крупный бизнес. А остальное – мелкий.

Сейчас более 60 крупных предприятий остались на неподконтрольной территории. «Поэтому мы понимаем, что прежде всего должны вкладывать деньги в развитие среднего и малого бизнеса. Кто будет вкладывать?... Честно нужно сказать, мы должны использовать внутренний потенциал, особенно тех бизнесменов, которые там проживали, но сейчас инвестировали на Киевщину, Львовщину, Днепропетровщину. Они готовы реинтегрироваться», – сказал Чижиков.

Для этого, по его словам, нужно «немного поддержки».

Также Чижиков назвал позитивные моменты: в частности, буквально в 20 км от линии фронта реализовывается инвестпроект по водоснабжению – Франция вкладывает деньги. В 30 км есть индустриальный парк, в который уже 40 турецких компаний вкладывают деньги.

Резюмируя, глава ТПП сообщил, что бизнесу в целом не хватает коммуникаций, когда говорится, как будет, и после этого проводятся шаги.

«Мы ждем стратегию – и это очень важно. Но нужно начинать каждый день маленькими шажками двигаться вперед», – сказал Чижиков.

Делают это и власти, и министерства при поддержке партнеров, которые имеют опыт. Среди позитивных примеров он назвал помощь ПРООН – благодаря ее поддержке многие люди сейчас открывают малые предприятия. «Это важно, потому что малая инвестиция рождает большую инвестицию», – заключил он.