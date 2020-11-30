В России раскритиковали позицию Франции и Украины по «формуле Штайнмайера»

Российская Федерация выразила неодобрение позиции Франции относительно «формулы Штайнмайера» и того, что закон об «особом статусе» Донбасса будет в очередной раз продлен без нее. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном сегодня, 30 ноября.

Российская сторона раскритиковала заявление внешнеполитического ведомства Франции, которым невключение «формулы Штайнмайера» в закон об «особом статусе» Донбасса было оправдано затянувшимися дискуссиями в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) и выражалась поддержка действий Украины.

Москва подчеркивает, что "формула Штайнмайера" определяет компромиссный порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса. На временной основе он вступает в силу в день проведения местных выборов, а на постоянной – после положительного заключения ОБСЕ.

«"Формула Штайнмайера" определяет компромиссный порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса на временной основе в день проведения там местных выборов, а на постоянной основе после положительного заключения БДИПЧ ОБСЕ об итогах голосования. Этот компромисс был уступкой Донбасса, который согласен вернуться в состав Украины только на условиях предоставления ему особого статуса. В декабре 2019 года "нормандский" саммит в Париже поручил инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство.

Для выполнения этого решения не нужно ничего, кроме законотворческой работы украинских парламентариев», – говорится в заявлении.