В этих дебрях – единственный источник света: В Донецке показали, что теперь в бывшем автосалоне Skoda (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке помещение бывшего автосалона Skoda по ул. Левобережной заняла российская компания «Ключавто». Об этом в своем Facebook сообщила дончанка Евгения.

«Не знаю, что уж там продается, но вот то, что это в этих дебрях – единственный источник света, так это точно… Еду по Левобережной, направление – от Мотодрома в дебри. Ночь. Уже привыкла, что там тьмища и морок. И тут вижу, справа, на автосалоне, который раньше "Шкодой" был, светится вывеска. В современном таком стиле элегантном. Чу! "Ключавто" написано. И машины в салоне стоят, блещут, подсвеченные в ночи», – написала Евгения.

Она отметила, что «Ключавто» – это российская сеть, которая торгует новыми и подержанными автомобилями. Евгения предположила, что это может быть и не российская компания, а «местные взяли "бренд"».

В помещении стоят несколько пассажирских микроавтобусов.

Так выглядел салон до начала военного конфликта: