Арсений Яценюк: Украина должна бороться за членство в НАТО, пусть пример Грузии отрезвит власть

Украина должна бороться за членство в НАТО и ПДЧ. Об этом написал в Facebook премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк.

«Не изображать. Не корчить разные позы. А бороться. Пусть пример Грузии отрезвит власть. Интеллектуальный локдаун у вас не только в борьбе с коронавирусом», – подчеркнул политик.

Он отметил, что украинские журналисты пишут, что в рамках НАТО уже сформировалось согласие, чтобы предоставить Грузии План действий по членству в оборонном альянсе: «Грузия сделала все возможное для этого, постоянно и настойчиво добивалась ПДЧ, потому что это финальный шаг к членству в НАТО» .

По словам Арсения Яценюка, это подтверждают и его контакты. А на последнем Kyiv Security Forum, напомнил он, генерал Бен Ходжес прямо сказал, что верит в членство Грузии прямо сейчас: «Что касается Украины, то такой готовности в Альянсе пока нет. И это очень показательно».

«Помнится, что представители нынешней власти не раз заявляли, что не надо делать культа из ПДЧ, можно и без него обойтись, и вообще не собираются "стучать в дверь". Потому что нас, знаете, примут, когда станем сильными. "Многовекторность" имеет много лиц. Одно из них маскируется под самоуверенность и хвастовство, мол, у нас свой путь и гордость. С этим гнилым подходом я сталкивался не раз», – написал Арсений Яценюк.

Он напомнил, что в 2008 году вместе с президентом Украины подписал обращение о намерении получить ПДЧ. «Правительства, которые я возглавлял, заложили всю необходимую основу для этого. Благодаря влиянию нашей фракции, эта тема стала главной для коалиции 2014-19 годов», – заявил Яценюк.

«От нынешней власти требовалось просто довести эту работу до конца. Тем более, они имели монобольшинство. И, тем более, что наше давление уже существенно открыло эту перспективу для Украины», – подчеркнул лидер «Народного фронта».