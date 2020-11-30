На 17%: В «ЛНР» обещают повысить минимальную пенсию

В «ЛНР» размер минимальной пенсии с 1 января 2021 года подняли до 5 616 руб. (2 160 грн по местному курсу на 30.11.2020). Об этом сообщила «председатель пенсионного фонда» Татьяна Васильева, передают местные интернет-ресурсы.

«Постановление» было принято 23 октября и вступает в силу с 1 января 2021 года.

«Повышение пенсий коснется практически всех получателей пенсий, которые были оформлены в соответствии с действующим законодательством ЛНР для гражданских пенсионеров и для категории пенсионеров силовых структур, которые получали пенсию до 30 июня 2014 года. Размер повышения пенсии составляет 17%. С января 2021 года размер минимальной пенсии вместо 4 800 руб. (1 846 грн – ред.) будет составлять 5 616 рублей (2 160 грн – ред.). Рост идет на 816 рублей (314 грн – ред.)», – уверяет Васильева.

Она добавляет, что «в обязательном порядке учтены лица, получающие пенсию по потере кормильца, и, независимо от количества иждивенцев, повышение коснется каждого из них».

«Если к пенсии ранее были установлены надбавки, повышения, какие-то доплаты, то берется общий получаемый размер пенсии, к которому прибавляется 17%», – сообщила Васильева.

К перерасчету в «пенсионном фонде» обещают приступить в декабре.

«На данном этапе мы в полном объеме закончили выплаты ноября, подготовлены выплатные документы на декабрь. В декабре мы приступим к проведению перерасчета. Задача поставлена, чтобы в январе люди уже получили пенсии в новых размерах», – утверждает глава «ПФ».

Напомним, в «ЛНР» пенсионные выплаты прекратят тем, кто не прошел верификацию.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» верификация пенсионеров проходила с 1 февраля по 30 мая, в «ЛНР» – с 1 февраля по 30 июня, затем сроки актуализации продлили до 31 октября.