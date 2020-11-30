7 человек получили травмы: В «ДНР» сообщают об авариях

В «ДНР» в период с 28 ноября по 29 ноября произошло 3 ДТП, в которых 7 человек получили травмы, и зарегистрированы 8 ДТП без пострадавших, в которых транспорт получил механические повреждения. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

28 ноября в Юнокоммунаровске (после декоммунизации – Бунге) 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21065» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2101». В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-21065» и три пассажира автомобиля «ВАЗ-2101» получили телесные повреждения.

Всего за выходные, как утверждают в «ДНР», выявлены 358 нарушений ПДД, среди которых 25 фактов управления транспортом в состоянии опьянения.