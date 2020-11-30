В Минсоцполитики рассказали, как будет повышаться минимальная пенсия

В 2020 году размер минимальной пенсии повысился на 8%, в течение 2021 года рост запланирован в 9%. Об этом рассказал советник главы Минсоцполитики Николай Шамбир.

Он напомнил, что минимальная пенсия приравнена к прожиточному минимуму. С 1 декабря прожиточный минимум повышается с 1 712 грн до 1 769 грн.

«В декабре у нас последний в этом году этап повышения пенсий. Это связано с ростом прожиточного минимума. А прожиточный минимум является и минимальной пенсией. Поэтому те категории, которые получают именно минимальную пенсию, они получат прямое повышение – 57 грн. Я понимаю, что это повышение небольшое. Но это последний этап. А в целом в течение года минимальная пенсия выросла на 8%», – сказал Шамбир.

Кроме этого повышаются все надбавки к пенсиям, которые зависят от размера прожиточного минимума. «Но по надбавкам повышение небольшое», – уточнил советник.

Он акцентировал, что рост минимальной пенсии превышает рост цен. «Относительно уровня повышения пенсий, основное, с чем мы можем сравнивать, это с ростом цен. А официально рост цен с начала года у нас +2% (было запланировано +7%). То есть на сегодняшний день в плане повышения пенсий мы имеем все равно показатель выше, чем рост цен», – пояснил Шамбир.

Советник добавил, что такой же механизм заложен и на следующий год – рост прожиточного минимума немного выше, чем рост цен. «В целом за следующий год минимальная пенсия повысится на 9%», – констатировал он.

Также Шамбир напомнил, что увеличение пенсий продолжится и в следующем году. «С 1 января будет рост минимальной зарплаты до 6000 грн. И у людей старше 65 лет (с полным страховым стажем, – ред.) минимальная пенсия составит 2400 грн. Также запланирована индексация пенсий – на уровне 11%. Прожиточный минимум будет дважды подниматься – с июля и декабря, соответственно будет рост минимальной пенсии. В апреле будет проведен плановый перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Также планируются доплаты пенсионерам возрастом старше 75 лет (с июля – 400 грн, – ред.)», – резюмировал чиновник.

Как сообщалось ранее, в 2021 году будет 5 этапов повышения пенсии для разных категорий. В Украине у разных категорий пенсионеров есть свой уровень минимальной пенсии. В течение следующего года каждая из категорий получит повышение на 165, 300 и 500 грн. Так, минимальная пенсия вырастет в январе, июле и декабре до 1 934 грн. Также увеличат надбавки за стаж участникам войны, чернобыльцам, женщинам со стажем от 30 лет, мужчинам со стажем от 35 лет. Пенсионеры старше 65 лет получат повышение пенсии дважды: в январе их минимальная пенсия составит 2400 грн, с июля – 2600 грн. Пенсионеры старше 80 лет продолжат получать доплату в 500 грн, а с июля граждане 75-80 лет будут получать дополнительно 400 грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «UA:Перший»