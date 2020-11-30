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Через «Л-ДНР» в Украину ввезли около миллиона тонн контрабандного российского картофеля

30.11.20 15:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Более 930 000 тонн российского семенного картофеля было ввезено в Украину через неподконтрольную правительству территорию Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщили в Украинской ассоциации производителей картофеля (УАПК) во время совещания в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства с аграрными ассоциациями сегодня, 30 ноября, передает «agronews.ua».

По данным ассоциации, на подтверждение в украинские органы сертификации российская сторона не подавалась.

«Это грозит фитосанитарной безопасности Украины, ведь нормирования в этой сфере в Украине и России отличаются», – заявили представители УАПК.

Специалисты отмечают, что ввоз такого количества семенного картофеля без надлежащего таможенного оформления демпингует на рынке страны и наносит значительный ущерб украинским картофелеводам.

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