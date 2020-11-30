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Без воды: Донецкую фильтровальную станцию остановят на 4 дня

30.11.20 16:53

С 1 по 4 декабря будет остановлена работа Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщает КП «Компания «Вода Донбасса».

«С 15:00 1 декабря по заявке энергопоставляющей компании будет остановлена работа Донецкой фильтровальной станции до 11:00 4 декабря», – говорится в сообщении.

Будет прекращена подача воды в следующие населенные пункты: Авдеевка, Верхнеторецкое, Васильевка.

На временно неподконтрольной украинской власти территории на 35 % будет сокращена подача воды в Донецк (Куйбышевский и Петровский водопроводные узлы).

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