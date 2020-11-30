Вернулись с переселения с идеей: Как в прифронтовой Марьинке открыли первую кофейню (Фото)

Семья Безродных жила в Марьинке (Донецкая обл.), с 2014 года город стал прифронтовым. С началом военных действий Безродные уехали подальше от войны, но вернулись в родной город уже с новой идеей. Весной этого года, в период карантина, они открыли здесь первую кофейню, передает «Громада Схід».

В 2014 году супруги Анна и Александр Безродные вместе с детьми сначала уехали в Ивано-Франковск. Впоследствии переехали в Житомир, и именно оттуда привезли домой идею создания первой в Марьинке кофейни.

«Мы любили в Житомире гулять по городу с детьми, часто заходили в кафе. Нам нравились уютные кафе, рассчитанные на небольшое количество посетителей, с удобными диванчиками, столиками, картинами на стенах, аксессуарами, сделанными собственными руками. В них какая-то особая домашняя атмосфера, уют. Особенно любили "Булочную №1", где, кроме кофе подают сок, чай, пирожное, пиццу или булочку с разнообразными начинками – от курицы до шоколада. К тому же цены там были очень демократичны, нам вчетвером хватало 45-50 грн, чтобы пообедать. Тогда мы и решили, что, когда вернемся домой, обязательно откроем такое заведение и в своем городе», – рассказывает о возникновении идеи Александр.

В 2016 году семья вернулась домой. Анна, которая до войны работала бухгалтером в банке, арендовала помещение в здании универмага, где сначала открыла «комиссионку», а затем магазин детских вещей. Александр работал тренером в детско-юношеской спортивной школе, но всегда помогал жене. Они вдвоем приводили в порядок арендованное помещение, убирали последствия обстрелов – выбитые окна и стекла, доставали из стен обломки патронов, ремонтировали поврежденную осколками снарядом крышу.

В декабре прошлого года Анна выиграла грант Международной организации по миграции (МОМ) – более 70 тыс. грн. За свой счет супруги сделали ремонт помещения для кафе, а за грантовые средства закупили все необходимое: мебель, кофемашину, конвекционную печь, вафельницу, холодильник.

Сейчас в кафе Анна и Александр работают вместе. Готовят вкусный кофе и бельгийские вафли со сладкими добавками-топингами. Цены на кофе у них едва ли не самые низкие в районе: латте – 15 грн, а вафли – 25 грн.

Серьезно подходят к выбору зерен. «Мы сами заядлые кофеманы, поэтому нам нравится дегустировать новые сорта, изучать рынок. По рекомендации нашего поставщика мы выбрали кофе, который на конкурсе в Германии занял первое место», – говорит Александр.

Безродные открылись во время пандемии и карантина – не лучшее время для развития предприятий общественного питания. Поэтому наработать большую клиентскую базу они не успели, ежедневно к ним приходят 5-7 посетителей. Преимущественно это молодые люди 30-40 лет, ценители латте. Есть и постоянные клиенты – знакомые, друзья.

У кофейни пока нет названия и вывески, которая, кстати, стоит недешево. Но владельцы впоследствии планируют установить не только вывеску, но и новые двери, электробатарею и витрину-холодильник, чтобы расширить ассортимент и продавать пирожные, круассаны, мороженое. Была идея приобрести еще и машину для изготовления мороженого, но пока решили подождать, потому что даже б/у установка стоит не менее 1000 евро.

Планирует украсить помещение картинами и бра. Также Безродные хотят сделать отдельный вход в кофейню. Ведь сейчас они вынуждены работать только до 14 часов – магазин, в котором они арендуют помещение, работает только до обеда

По словам Александра, жизнь в прифронтовой Марьинке понемногу налаживается. Жители, которые выехали во время активных боевых действий, возвращаются. Но в городе плохо с работой, есть проблема с восстановлением газоснабжения и качеством воды.

«Люди неохотно возвращаются в многоэтажки, потому газа нет, зимой мерзнуть никто не хочет. Если обогреваться электричеством – надо менять проводку, и это дорого. Вода из крана течет черного цвета, для приготовления пищи все покупают бутилированную воду. Конечно, в таких условиях предпринимателям сложно работать. Если бы малый бизнес в прифронтовой зоне имел налоговые льготы, какие-то скидки на аренду помещений, то это дало бы толчок развитию предпринимательства на этой территории», – рассуждает Александр.

А пока они с супругой мечтают, что именно их кофейня станет тем уютным местом, куда люди будут приходить с семьей или друзьями провести вечер за кофе с вкусной выпечкой.