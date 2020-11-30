Детские больницы Донетчины: На медикаменты выделяется от 1 гривны, на питание – от 6 гривен

В Донецкой области отмечается проблема с финансированием педиатрических отделений больниц. Например, в больницах Доброполья на медикаменты для детей возрастом до 1 года выделяется в среднем 1,10 грн в сутки. А самый низкий показатель по питанию для детей в больницах Мирнограда – 6,27 грн в сутки. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе коллегии Донецкой облгосадминистрации рассказала и.о. директора Департамента здравоохранения ДонОГА Наталья Филиппова.
«Проблемным остается вопрос по обеспечению медикаментами детей, которые лечатся в педиотрических отделениях учреждений здравоохранения. Обеспечить выполнение клинических протоколов, утвержденных Минздравом, трудно при таком ограниченном финансировании», – сказала она.
Так, в среднем по Донецкой области стоимость коко-места для детей возрастом до 1 года по обеспечению медикаментами – 58,95 грн в сутки. Но есть города и райны, в которых показатель финансирования существенно ниже среднего:
- Константиновка – 17,19 грн;
- Покровск – 16,8 грн;
- Никольский район – 16,51 грн;
- Александровский район – 15,33 грн;
- Лиман – 13,06 грн;
- Торецк – 7,11 грн;
- Доброполье – 1,10 грн.
По питанию стоимость койко-места для детей возрастом до 1 года в регионе составляет 18,73 грн в сутки. Лучше всего питание финансируется в педиатрических отделениях:
- Дружковки – 45,50 грн в сутки;
- Мангушского района – 34,23 грн.
- Лимана – 24,11 грн.
Наименьшая стоимость койко-места для детей в клиниках следующих городов:
- Краматорск – 14,70 грн в сутки;
- Селидово – 11,03 грн;
- Александровский район – 6,80 грн;
- Мирноград – 6,27 грн.
Как сообщалось ранее, в Донецкой области за год смертность малышей возрастом до 1 года сократилась на 25%. Тем не менее, случаи летальных исходов есть. 13% таких малышей умерли дома.