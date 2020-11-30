Жителям неподконтрольного Донбасса: Из-за карантина наследство в Украине придется оформлять через суд

При карантине не продлеваются сроки для нотариальных действий, в том числе и тех, которые связаны с возможным пропуском предусмотренных сроков по делам по оформлению наследства. Поэтому если человек, например, находится в «Л-ДНР» и не может прибыть в период карантина на подконтрольную Украине территорию для вступления в наследство – в дальнейшем ему придется действовать через суд. Об этом рассказала юрист газеты «Громада Схід» Марина Чуйко.

Так, в газету поступил вопрос от переселенки Юлии. Ее родственник во время карантина умер в неподконтрольном Донецке, Юлия – наследница. Женщина на период карантина «застряла» в Донецке. Она не может вернуться на подконтрольную Украине территорию, чтобы подать заявление о вступлении в наследство до истечения срока в 6 месяцев. «Возможно, есть какой-то способ интернетом передать документы, а оригиналы предоставить после снятия карантина? Или так или иначе придется срок вступления в наследство восстанавливать через суд?», – спрашивает переселенка.

Юрист Марина Чуйко отметила, что первый этап процесса вступления в наследство – получение украинского свидетельства о смерти. Но это также необходимо делать через суд.

«Для обращения к нотариусу для открытия наследства необходимо предоставить свидетельство о смерти наследодателя, выданное отделом регистрации актов гражданского состояния (РАГСом) подконтрольной Украины территории. Такое свидетельство можно получить только через суд, который устанавливает факт смерти на временно оккупированной территории», – подчеркнула Чуйко. (См. «Смерть и рождение на неподконтрольном Донбассе: Как получить украинское свидетельство», «По закону – месяц: Как при карантине оформить свидетельство о рождении / смерти жителям неподконтрольного Донбасса»).

Свидетельство о рождении / смерти в онлайн-режиме оформить невозможно.

Также заявление об открытии наследства не может предоставляться в электронном виде или через интернет с последующим предоставлением ее оригинала.

Если наследодатель проживал на неподконтрольной территории, то местом открытия наследства является место подачи первого заявления на подконтрольной Украине территории (ст. 11-1 ЗУ «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины»). «Наследники могут обратиться к любому нотариусу на подконтрольной правительству территории Украины с заявлением о принятии наследства, но только лично», – акцентировала Чуйко.

Что касается периода карантина. Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» определено, что со дня объявления карантина останавливается течение сроков обращения за получением административных и других услуг и сроков предоставления этих услуг. Со дня прекращения карантина течение этих сроков возобновляется с учетом времени, прошедшего до его остановки.

«Однако эта "карантинная" норма не касается совершения нотариальных действий, в том числе и тех, которые связаны с возможным пропуском предусмотренных законодательством сроков, в частности, по делам по оформлению наследства. Другими словами – автоматически, из-за карантина и нестабильной работы КПВВ срок для открытия наследственного дела не продлевается», – подчеркнула юрист.

Поэтому наследнику необходимо будет снова обращаться в суд с иском о восстановлении сроков для принятия наследства. «А дальше все будет зависеть от того, как будет складываться судебная практика по этим искам», – отметила Марина Чуйко.

Она подытожила, что для оформления наследства наследнику, который проживает на неподконтрольной территории, необходимо: