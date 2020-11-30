Ручка восстановилась на 95%: Фонд Рината Ахметова помог в реабилитации раненой 3-летней девочки из Мариуполя

В январе 2015 года микрорайон Восточный в Мариуполе был обстрелян. Одной из 117-ти жертв трагедии стала 3-летняя Маша Демченко. В тот день девочка вышла гулять вместе со своей мамой. И тут начался обстрел. Яна Демченко вспоминает, как успела схватить дочь и спрятаться за какой-то постройкой. Спустя секунду в нескольких метрах прогремел взрыв… Об истории девочки рассказывает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

Уже дома женщина увидела, что из правой руки Маши торчит осколок. Из-за шока девочка поначалу даже не чувствовала боли. Врачи собирали руку малышки буквально по частям. Прогнозы давали неутешительные. «Сказали, хорошо, если сможет шевелить пальцами», – рассказывает Яна Демченко.

Почти сразу в судьбу раненого ребенка включился Фонд Рината Ахметова. Машу полностью обеспечили всеми необходимыми медикаментами. Через несколько месяцев после выписки из больницы она стала участницей проекта «Ринат Ахметов – Детям. Реабилитация раненых детей». Специалисты разработали для девочки индивидуальную программу восстановления. Уже четырежды Маша прошла курс реабилитации от Фонда. Результат – рука восстановилась на 95%.

Маша, которой теперь 10 лет, продолжает работать над полным восстановлением.

Из-за эпидемии коронавируса новый сезон проекта «Ринат Ахметов – Детям. Реабилитация раненых детей» состоялся в дистанционном формате. В течение пяти недель для десяти детей Донбасса, получивших ранения, и членов их семей были проведены 100 онлайн-консультаций опытных психологов. Участие в проекте приняли и Маша с мамой. «Спасибо Фонду за помощь. Если бы не Фонд, не знаю, что бы мы делали», – говорит Яна Демченко.

Фонд Рината Ахметова – единственная организация, которая системно и масштабно помогает детям, получившим тяжелые ранения на Донбассе. С 2016 года для детей проведено 139 курсов восстановительного лечения и психологической реабилитации.

«Этот проект помогает детям и взрослым справиться с психологическими сложностями, которые возникли вследствие ранения или тяжелой психологической "травмы войны". Это очень важный проект, потому что психологическая травма имеет отсроченный эффект. Драматическое событие могло произойти 3-5 лет назад – и тогда человек временно мобилизовался, входил в состояние тонуса, справлялся с трудностями, которые возникли. А психологический аспект выносили как бы за скобки. И какое-то время травма не давала о себе знать. Сложность заключается в том, что последствия обязательно наступают. И отложенные последствия, как правило, сложнее, чем та травма, которая была сразу отработана с помощью психолога», – говорит психолог Фонда Рината Ахметова Марина Сорокина.