На Луганщине егерь за взятку хотел переправить в Россию продукцию пчеловодства

Егерь одного из лесничеств ГП «Старобельское лесоохотничье хозяйство» хотел переправить контрабанду в Россию, за это он предложил взятку пограничнику. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

По данным следствия, работник лесоохотничьего хозяйства пытался организовать незаконную перевозку через государственную границу Украины на территорию России продукцию пчеловодства, которая используется в медицине и фармацевтике. Для содействия в переправке товаров вне пунктов таможенного контроля он предложил и предоставил начальнику отдела пограничной службы «Белолуцк» Луганского пограничного отряда взятку в размере 400 долл.

Во время передачи взятки пограничнику 30 сентября этого года егеря задержали.

В настоящее время подозреваемый отстранен от занимаемой должности и находится под домашним арестом.

Сейчас Луганская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении егеря. Ему инкриминируется предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение (ч. 3 ст. 369 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.