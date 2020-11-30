Завтра начинают штрафовать: В «ДНР» показали очереди за «полисами ОСАГО» (Фото)

С 1 декабря в «ДНР» начинают действовать штрафы для водителей за отсутствие «полиса ОСАГО». Поэтому сегодня, 30 ноября, наблюдаются очереди на автострахование. Об этом сообщают жители Донецка в соцсетях.

В частности, сегодня очереди отмечаются в офисы страховой компании «Хатхор». Люди отмечают, что «продвигаются со скоростью один человек в полчаса». Но будут стоять до последнего, т.к. с завтрашнего дня за отсутствие «полиса ОСАГО» предусмотрен штраф в 800 руб. (308 грн по местному курсу валют на 30.11.20).

Ранее сообщалось, что в «ДНР» вступил в силу «закон» «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Также в «республике» назвали тарифы. «Полис ОСАГО» можно оформить в отделениях «Почты Донбасса», это уже сделали почти 6,5 тыс. человек. Также «полисы» можно оформить в страховой компании «Хатхор».

Первоначально ввести штрафы планировали с 1 августа, но потом старт перенесли на 1 декабря.