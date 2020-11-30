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Единственный в Восточной Европе: В Киеве супруги создали музей туалета (Видео)

30.11.20 18:13

В Киеве супруги Марина и Николай Богданенко создали музей туалета. Все начиналось с магазина сантехники, потом подарки друзей. Так началась история первого и единственного музея в Восточной Европе, посвященный истории развития туалетной культуры от древних времен до современности.

Гордостью музея является «Самая большая коллекция сувенирных унитазов в мире», которая уже имеет сертификат Книги рекордов Гиннеса.

Кроме непосредственно различных конструкций туалетов в музее представлены и виды туалетной бумаги, а также иных материалов и конструкций, которые используются вместо нее.

В Европе в прежние века даже был «человек-туалет», который предоставлял такие услуги на улице. У него была большая накидка, которой он прикрывал «клиента».

Также в музее представлены самые дорогие современные унитазы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «UA:Перший»

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