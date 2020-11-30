Срез зарплат по профессиям: На Донетчине больше всех получают металлурги

В Донецкой области в октябре средняя номинальная заработная плата достигла 13 544 грн. Это на 4,3% выше, чем в сентябре, и на 13,3% больше по сравнению с октябрем 2019 года. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Номинальная зарплата в октябре 2020 года превышала средний показатель по Украине (12174 грн) на 11,3%. Регион традиционно занимает второе место в стране: самым высоким уровень оплаты труда был в г. Киеве – 17 494 грн, самым низким – в Волынской области, где он составил 9861 грн.

В октябре на Донетчине наиболее высокооплачиваемыми были работники металлургического комплекса (17 974 грн). Также превысила средний показатель по области зарплата работников:

угольной промышленности (16 566 грн);

сферы государственного управления (15 422 грн);

предприятий по производству химических веществ и химической продукции (14 013 грн).

От 12,0 до 13,2 тыс. грн составила средняя заработная плата работников предприятий:

по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (13221 грн);

финансовой и страховой деятельности (13006 грн);

строительства (12917 грн);

торговли (12792 грн);

машиностроения (12595 грн);

транспорта (12267 грн);

пищевой промышленности (11977 грн).

Впервые превысил 10,0 тыс. грн средний уровень оплаты труда работников здравоохранения и оказания социальной помощи (10 274 грн).

От 8,9 до 9,9 тыс. грн составила средняя заработная плата работников сельского хозяйства (9920 грн), легкой промышленности (8912 грн), образования (8884 грн).

Задолженность по заработной плате на экономически активных предприятиях области (без учета неподконтрольной территории) на 1 ноября 2020 года составила 571,8 млн. грн, или 62,1% всех долгов по выплате зарплаты. Это на 21,2% больше, чем было на 1 октября (из-за невыплат работникам угольной промышленности), по сравнению с 1 января 2020 года – на 15,8%.